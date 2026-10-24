Ряд домов в Петрозаводске ночью отключили от водоснабжения

Для жильцов домов, попавших в зону отключения, организован подвоз воды

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В ночь на 24 октября ряд домов в карельской столице остался без воды. На городских сетях возникло повреждение. В 22:40 специалистам пришлось перекрыть холодную воду в домах по улице Островского, 72, 72-А, 74, 74-А, а также улице Фрунзе, 19-В,17-В, 17-Г.

Устранением повреждение на централизованных сетях специалисты должны заняться в субботу, 24 октября, об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Для жильцов домов с пересохшими кранами с 10:00 организован подвоз воды.

«АО «ПКС-Водоканал» организует подвоз воды в 10:00: ул. Островского, д. 72, 72А, 74, 74А, ул. Фрунзе, 19В,17В, 17Г», - уточнили в ЕДДС.