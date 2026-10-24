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24 октября 2026
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Общество

Все ограничения на заправках Карелии официально отменены

Хорошие новости для водителей Карелии объявил Артур Парфенчиков: лимиты на топливо отменены с 24 октября
На АЗС
фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии полностью отменили лимиты на продажу топлива. Водители могут наливать полный бак и заправляться в канистры. О снятии ограничений с 24 октября сообщается в официальных источниках.

«По итогам заседания штаба по вопросам обеспечения республики нефтепродуктами и правительства Карелии было принято решение рекомендовать всем юридическим лицам, реализующим моторное топливо на автозаправочных станциях на территории региона, отменить все временные ограничения по объему и разрешить отпуск топлива в канистры и иную тару», 

– сообщил в соцсети руководитель региона Артур Парфенчиков.

Официально ограничения сняты с 24 октября с 0 часов 00 минут.

«Этого удалось добиться благодаря положительной динамике ситуации с топливом в России и совместной работе правительства Карелии, топливного штаба и топливных компаний по стабилизации ситуации в республике», - добавил глава региона.

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