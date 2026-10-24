В Карелии запускают масштабный обмен монет на бумажные деньги

В республике с 26 октября банки и магазины начнут принимать мелочь у населения

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Пора разбить копилки! В Карелии без комиссии меняют мелочь на бумажные деньги.

В Карелии стартует осенняя всероссийская акция «Монетная неделя». Обменять накопившуюся мелочь на банкноты можно будет с 26 октября, рассказали в отделении Национального банка по РК Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

В Карелии к акции присоединились отделения банков в большинстве районов и округов и несколько сетевых магазинов. Банки предлагают клиентам зачислить монеты на счет – без ограничения по сумме и без комиссии, в магазинах-участниках акции мелочь можно обменять на банкноты. Мелочь лучше заранее рассортировать.

Подобная акция обмена проходит дважды в год. Минувшей весной жители Карелии принесли в банки 226 тысяч монет на сумму более одного миллиона рублей.

Осенняя акция «Монетная неделя» продлится до 7 ноября.