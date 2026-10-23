В музее лодок в Крошнозере появилось удивительное пополнение

Коллекцию музея пополнило берестяное каноэ, созданное карельскими скаутами

Фото: Алина Гапеева

В коллекции музея лодок в карельском селе Крошнозеро появилось пополнение – берестяное каноэ.

История этого плавсредства началась 18 лет назад, когда скауты решили подготовиться к «Молодежному морскому фестивалю». Конструкция каноэ полностью повторяет традиции американских индейцев: каркас собран из сосновой щепы, а вместо веревок для скрепления деталей использовались гибкие ивовые прутья. Чтобы лодка не пропускала воду, все швы тщательно промазали смолой. При её сборке ребята не использовали ни единого гвоздя или металлического крепления.

Самое удивительное в этом экспонате – материал. Цельный кусок бересты для обшивки прислали из Америки: это была кора канадской березы.

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За годы своей «службы» лодка успела многое: на ней юные скауты участвовали в Кижской регате, а позже она хранилась в штабе скаутской организации в Петрозаводске. Теперь же трехметровое каноэ заняло почетное место в Крошнозере.

«Берестяная лодка стала украшением музея в Крошнозере»,

– поделился основатель музея Владимир Неронов.

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Музей лодок в этом селе – место уникальное. Сейчас там представлено более десяти экспонатов, каждый из которых имеет свою историю. Атмосферу дополняют картины местного художника, а приятным бонусом для всех любителей истории и ремесел является то, что вход в музей абсолютно бесплатный.