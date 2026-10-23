Парфенчиков наградил лучших работников сельского хозяйства

«Вы производите саму жизнь»: Артур Парфенчиков поздравил карельских аграриев с профессиональным праздником

фото с сайта правительства РК

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. На торжественном мероприятии в Петрозаводске руководитель региона вручил передовикам производства государственные и ведомственные награды. По словам главы республики, успехи местного животноводства и рыбной отрасли вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны.

«Все достижения отрасли – результат вашего ежедневного труда, профессионализма, самоотдачи и любви к выбранному делу, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Вы созидаете на земле и по сути производите саму жизнь – это великое дело. От всей души спасибо и низкий поклон всем труженикам села, а также ветеранам отрасли!»

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Карелия» присвоено оператору машинного доения племсовхоза «Мегрега» Ларисе Леккоевой. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено главному зоотехнику-селекционеру племенного хозяйства «Ильинское» Лидии Евсеевой, оператору по искусственному осеменению животных племсовхоза «Мегрега» Юлии Прохоровой и главному агроному совхоза «Толвуйский» Ольге Трофимовой. Также ряд специалистов отмечены почетными знаками главы региона «За вклад в развитие Республики Карелия», почетными грамотами Минсельхоза России, правительства Карелии, благодарственными письмами главы республики и благодарностями Минсельхоза России.

Особого признания удостоился руководитель группы предприятий по выращиванию и переработке форели и морепродуктов Николай Федоренко. По итогам 28‑й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве он награжден дипломом и золотыми медалями за безупречное качество и мастерство в производстве целой линейки продукции – в том числе за сига холодного копчения, соленое филе форели, вяленую форель «Чипсы» и зернистую икру форели.

Руководитель региона отметил весомый вклад аграриев Карелии в обеспечение продовольственной безопасности России. В текущем году рост производства в пищевой промышленности составил почти 25 % к уровню прошлого года.

Значимые успехи достигнуты в животноводстве. Ежегодно в Карелии производят около 63 тысяч тонн молока. За последние четыре года производство молока на предприятиях государственного сектора выросло на 24 %. Продуктивность коров в стадах племенных заводов превышает 9 тысяч килограммов молока в год, а отдельные рекордсменки дают более 15 тысяч килограммов.

Продолжают развиваться предприятия отрасли. Племенное хозяйство «Ильинское» восстанавливает производственные мощности, развивает молочное животноводство и осваивает овцеводство. Племсовхоз «Мегрега» восстановил производство в Эссойле и расширяет ассортимент продукции.

Одно из наиболее активно развивающихся в республике направлений аграрного сектора – рыбная отрасль. Карелия входит в пятерку лидеров по выращиванию объектов аквакультуры среди субъектов России и занимает первое место по объему выращивания аквакультурной форели – около 50 %. Перспективным направлением является освоение ресурсов Белого моря, в том числе бурых водорослей. В этом году компания НПО «БИТ» ввела в эксплуатацию завод по выпуску детского и спортивного питания, а также пищевых добавок из водорослей.

Для привлечения молодежи республика участвует в проекте «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в Карелии открываются агротехклассы. Развивают и инфраструктуру сельских территорий. Так, в Костомукше строят ледовый каток, в Олонце ремонтируют детский сад «Радуга», в Сортавале – школы и инженерные сети.