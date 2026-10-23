Петрозаводск вошел в число победителей конкурса лучших проектов КРТ

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Победа в конкурсе Минстроя России подтверждает эффективность подхода региона к комплексному развитию территорий.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Столица Карелии вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий. Глава региона сообщил о признании Петрозаводска одним из лучших в стране по реализации программ благоустройства на своей странице в социальных сетях.

Итоги Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий Минстрой России подвел в Москве накануне. Эксперты высоко оценили проект КРТ, который власти совместно с застройщиками реализуют в двух городских кварталах Петрозаводска: между улицами Михаила Иссерсона и Кирова, а также между улицами Кирова и Ленинградской.

Здесь, на месте старых аварийных домов построим современные жилые комплексы. Кроме того, сделаем новые дороги, обновим инженерные сети, благоустроим сквер Ивана Петрова — словом, сформируем полноценную, комфортную городскую среду, где будет приятно жить, работать и растить детей,

– отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поблагодарил команду администрации Петрозаводска, строителей и всех, кто был причастен к подготовке этих проектов.

Для нас это не просто награда — это признание на федеральном уровне той большой работы, которую мы ведём для преображения нашего города,

- сказал руководитель региона.

Напомним, что в Петрозаводске – это не первые проекты комплексного развития территорий. Карелия входит в число субъектов Российской Федерации, где наиболее активно применяется этот механизм для расселения аварийного фонда. Первым проектом стала территория в районе улиц Северной, Сорокской, Шотмана и Первомайского проспекта, где силами застройщиков расселены 10 аварийных домов.

Также в рамках КРТ новые жилые комплексы будут построены в районе Октябрьского проспекта и улицы Краснофлотской, на пересечении проспекта Первомайского с улицей Шотмана, на территории улиц Лыжной и Ровио, улицы Крупской и Первомайского проспекта, Красноармейской улицы и Древлянской набережной, в районе стадиона «Спартак» и на участке в центре Петрозаводска, ограниченном улицами Максима Горького, Антикайнена, Гоголя и Анохина. Кроме того, в планах включение в программу комплексного развития территорий аварийных домов в микрорайоне Зарека.