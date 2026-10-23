В Олонецком районе могут появиться населенные пункты воинской доблести

Анна Лопаткина подробно рассказала в проекте «От первого лица» об этой инициативе местных жителей и властей

фото: Петрозаводск говорит

В новом восьмом созыве комитет Заксобрания Карелии по государственному строительству и местному самоуправлению, законности и правопорядку провел первое заседание, на котором рассмотрел и поддержал предложение о присвоении Беломорску звания «Город воинской славы». Комитет возглавила Анна Лопаткина.

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Депутат рассказала в проекте «От первого лица», что из Олонецкого района поступили заявления о присвоения званий «Населенные пункты воинской доблести». Сейчас идет работа над этим вопросом. Члены комитета изучают практику других регионов, исторические справки, документы архивов, также в обсуждении участвуют эксперты-историки.

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению занимается и дополнениями в закон «О бесплатной юридической помощи». Ежегодно за такой помощью и консультациями обращаются порядка 5 тысяч граждан. В Карелии, по словам Анны Лопаткиной, список категорий граждан, кому доступна бесплатная юридическая помощь, очень обширный. И такая поддержка населения сейчас особенно очень актуальна.