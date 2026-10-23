Водители облюбовали тротуар в Петрозаводске и не боятся штрафов

В Госавтоинспекции обратились к автомобилистам карельской столицы

Фото ГАИ

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили водителям о недопустимости езды и парковки на тротуарах. Соответствующее сообщение появилось в паблике ГАИ.

Особое внимание инспекторы уделили ситуации у дома №67 по проспекту Александра Невского. Там водители постоянно оставляют свои машины на тротуаре, подвергая опасности здоровье пешеходов, в том числе детей и пожилых людей. Дорожные полицейские регулярно выписывают штрафы нарушителям, но их это не останавливает.

В ГАИ напомнили, что парковка на тротуаре влечет за собой не только штраф в размере 1000 рублей, но и эвакуацию транспортного средства на специализированную парковку, что повлечет за собой новые расходы.

Ранее сообщалось о том, что в России собираются вдвое поднять штрафы для водителей и отменить скидку на оплату.