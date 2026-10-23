В России хотят вдвое поднять штрафы для водителей и отменить скидку

Правительство предлагает повысить автоштрафы за вождение без прав и отменить 25-процентную скидку

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В России хотят повысить штрафы для водителей, а скидку за досрочное погашение штрафа отменить. Проект закона внесло правительство РФ в Госдуму, сообщает «Интерфакс».

Административный штраф за управление автомобилем без водительского удостоверения предлагают поднять вдвое – с 15 до 30 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется дороже – размер взыскания предлагают увеличить до 30-50 тысяч рублей. В настоящее время санкция для водителей без прав составляет от 5 до 15 тысяч.

Также предлагается отменить 25-процентную скидку при уплате штрафа в первые 30 дней.