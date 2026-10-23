Стало известно, сколько спецтехники выйдет на дороги Карелии зимой

В ряде районов Карелии уже стартовали работы по обработке автодорог противогололедными материалами

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Минтрансе Карелии сообщили, сколько машин будет убирать снег зимой на региональных дорогах.

По данным источника, в расчистке трасс будет задействовано 225 единиц спецтехники, которая оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это позволит в режиме реального времени оценивать работу на объектах.

Кроме того, замечания по содержанию дорог от населения будут принимать сотрудники круглосуточных диспетчерских служб. Подрядные организации уже заготовили тонны песка, соли и пескосоляной смеси. В течение зимы запасы будут пополняться.

В некоторых районах республики уже стартовали работы по обработке автодорог противогололедными материалами, уточнили в ведомстве.