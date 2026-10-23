Отключения света ожидаются по всей Карелии в конце октября

Энергетики будут проводить плановые работы на сетях на следующей неделе

Фото "Петрозаводск говорит"

На неделе с 26 октября по 1 ноября в разных районах и округах Карелии, а также в Петрозаводске ожидаются отключения электричества. Об этом информирует «Прионежская сетевая компания».

По данным источника, временные неудобства связаны с проведением плановых работ на сетях. Отключения пройдут на Птицефабрике в Петрозаводске, в Кемском, Костомукшском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Сегежском, Питкярантском округах, в Кондопожском, Лоухском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском районах.

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Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства.