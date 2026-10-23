ЧОП недоплачивал пенсионеру в Карелии за ночные смены и праздники

Прокуратура Кемского округа заставила охранное предприятие выплатить долги уволившемуся пожилому сотруднику

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии пенсионер отсудил у охранного предприятия 376 тысяч рублей за работу на Крайнем Севере. В этом ему помогла прокуратура.

Пенсионер обратился в прокуратуру Кемского округа за помощью. Предприятие, где он работал, задолжало ему. Надзорный орган установил, что пенсионер работал в частной охранной организации охранником. В ноябре 2025 года был уволен в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

Но в нарушение положений трудового законодательства во время работы и при увольнении оплата труда пенсионеру производилась без учета его работы в районе Крайнего Севера, а также по ночам, выходные и праздники, без учета переработки.

Последовало обращение в суд. Судья встал на сторону пенсионера - в пользу бывшего работника взыскано более 376 тысяч рублей задолженности и компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.