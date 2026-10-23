Парфенчиков дал старт конференции медиков в Петрозаводске

Глава Карелии оценил развитие интервенционной радиологии в республике и предложил сделать традицией проведение в Карелии крупных научно-практических форумов для врачей

фото с сайта правительства РК

В пятницу, 23 октября, глава Карелии Артур Парфенчиков поприветствовал ведущих российских хирургов и радиологов на конференции «Интервенционная радиология и малоинвазивная хирургия» в столице республики. В медицинском мероприятии приняли участие ведущие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Петрозаводска.

Парфенчиков поблагодарил медиков за труд и работу по повышению качества медицинской помощи, выразил надежду, что такое масштабное медицинское событие станет для нашей республики доброй традицией.

«Сегодняшняя конференция посвящена вопросам применения интервенционной радиологии и малоинвазивной хирургии в лечебной практике, ее возможностям и потенциалу развития. В Карелии это направление начинали внедрять ещё в конце 80-х годов прошлого века. Впервые ультразвуковой сканер в республике использовали врачи Илья Валентинович Борисов, Иннокентий Васильевич Хейн, Олег Геннадьевич Лексунов, – сказал Артур Парфенчиков. – В последние годы медицина развивается стремительными темпами, даже до появления и внедрения искусственного интеллекта. Сегодня операции проводят под контролем ультразвука, компьютерной томографии, которую раньше использовали только для диагностики. Уверен, что выступления будут интересны участникам конференции, а информация – полезной для применения врачами в их повседневной практике».

В конференции приняли участие врачи ультразвуковой, эндоскопической и рентгенологической диагностики, терапевты, эндокринологи, онкологи, гастроэнтерологи, урологи и другие специалисты. Событие собрало в столице Карелии ведущих экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Петрозаводска. В числе спикеров – заведующая отделением диагностической эндоскопии МКНЦ имени А.С. Логинова, д.м.н. Елена Парфенчикова, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, к.м.н. Павел Балахнин, завкафедрой госпитальной хирургии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Сергей Потахин, заведующий отделением Республиканского онкологического диспансера Дмитрий Захаров и многие другие специалисты.

Начало интервенционной радиологии было положено Карелии в 1989 году, когда в Республиканской больнице имени В.А. Баранова стали выполнять манипуляции по лечению кист почек под ультразвуковым контролем. С 2002 года широко начали применять ультразвуковые методы в Республиканском онкологическом диспансере – с расширением количества локализаций новообразований для диагностических и лечебных манипуляций.

Сегодня в Карелии ультразвук активно применяют в эндоскопии, специалисты выполняют эндо-УЗИ и биопсии под эндо-УЗ-контролем, успешно осуществляют вмешательства с использованием совмещения методик УЗИ и рентгена на печени, биопсии под контролем компьютерной томографии.