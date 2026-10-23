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23 октября 2026
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Общество

Незаконные гаражи сносят в разных районах Петрозаводска

В мэрии контролируют качество демонтажа самовольных конструкций
Демонтаж гаражей
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске продолжается расчистка территорий от самовольно установленных объектов. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, на этой неделе рабочие снесли гаражи, установленные в непосредственной близости к Онежскому озеру в Сайнаволоке, в парке Каменный ручей. Весь строительный мусор подрядчик убрал.

В эти дни специалисты также сносят несанкционированные гаражи на Октябрьском проспекте. Предстоит освободить участки в районе домов №10, 10а, 10б, 10в.

Ранее сообщалось о том, что пешехода сбили на центральной площади Петрозаводска.

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