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23 октября 2026
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Происшествия

Пешехода сбили на центральной площади Петрозаводска

Человек попал под колеса автомобиля на площади Кирова
Наезд на пешехода
Фото, видео: CityLink

Днем 22 октября в Петрозаводске на площади Кирова пешеход попал под колеса автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, который ехал на небольшой скорости по площади, совершает наезд на человека, который шел в направлении перекрестка. В результате горожанин оказался на земле. Получил ли он серьезные травмы, на данный момент неизвестно. Человек смог самостоятельно подняться.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль вспыхнул средь бела дня на улице в Петрозаводске.

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