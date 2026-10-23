Мужчина приехал на заработки в Карелию и погиб

Сотрудники карельской полиции установили личность неопознанного трупа

Фото: МВД по РК

Сотрудниками полиции установлена личность неопознанного трупа, обнаруженного в Сегежском округе. Этот результат стал одним из итогов второго этапа мероприятия «Розыск», сообщили в МВД по РК.

По данным источника, незадолго до смерти мужчина приехал на заработки в Карелию и трудился на лесной делянке. Документов при себе у него не было. С помощью экспертиз установили личность покойного и выяснили, что он проживал в Астрахани. Удалось разыскать родственников, которые опознали умершего.

Кроме того, в ходе операции «Розыск» удалось установить местонахождение более двадцати лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания.

В Сортавале был задержан иностранец, находящийся в межгосударственном розыске за неуплату алиментов. Также удалось найти девять местных жителей, числившихся без вести пропавшими, один из которых находился в федеральном розыске.