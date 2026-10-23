Стала известна дата прощания с фотографом Василием Петуховым

Петрозаводск на следующей неделе простится с известным фотографом, ушедшим из жизни в возрасте 66 лет

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На следующей неделе Петрозаводск простится с 66-летним карельским фотографом. Прощание с Василием Петуховым пройдет в понедельник, 26 октября, с 11 до 12 часов в траурном зале по адресу: Высотный проезд, 1а, сообщили в Союзе журналистов Карелии.

Коллеги называли Петухова фотографом от Бога. Фотографировать он начал еще в СССР. Он мог поймать на пленку счастливые и грустные моменты жизни. Снимки появлялись не только в карельских печатных изданиях, но и в федеральных СМИ.

Василий Петухов оставил после себя фотоархив из тысячи снимков, на которых запечатлены важные вехи истории Карелии и страны.