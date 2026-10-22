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22 октября 2026
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Происшествия

Умер легендарный карельский фотограф

Коллеги выражают соболезнования близким Василия Петухова
свеча
изображение сгенерировано Алисой AI

Ночью 22 октября перестало биться сердце легендарного фотографа Василия Петухова. Коллеги называли Петухова фотографом от Бога. Фотографировать он начал еще в СССР и умел поймать на пленку счастливые и грустные моменты жизни. Снимки Петухова появлялись не только в карельских печатных изданиях, но и федеральных СМИ. В апреле 2025 года Петухов отметил 65-летний юбилей. О смерти карельского фотографа сообщили близкие.

Сегодня ночью не стало моего любимого дяди, учителя и наставника – Василия Петухова. Он оставил огромный фоторепортерский багаж, который публикуется и будет публиковаться его друзьями в фотогруппе «Василий Петухов. Фотоархив», - сообщил петрозаводский фотограф Илья Тимин.

фотограф с камерой

 

Журналистское сообщество выразило соболезнование. Коллеги вспомнили совместную работу с Василием Петуховым в газетах «Комсомолец», «Петрозаводск».

«Талантливый, непробивной, мягкий - трудно ему было среди акул пера и камеры, но он не изменял себе. Много раз работали вместе, Вася вникал в задание, никогда не относился к нему формально, бездушно. Не просто фоторепортер - фотохудожник. Светлая благодарная память!» - написала Наталья Мешкова.

«Он потрясающе снимал портреты людей - доярок, сварщиков, трактористов. Так, что они выглядели богами. Еще при всем своем высоком росте он умудрялся фотографировать репортажи так, что этого никто не замечал. Искал необычные ракурсы, вечно залезал куда-нибудь повыше или наоборот брал нижние ракурсы. Он был фотографом от Бога. И очень мягким и добрым человеком», - написала Юлия Утышева.

«Какой прекрасный фотоархив он собрал, я всегда ждала новых публикаций... Светлая, светлая память!» - выразила соболезнования Снежана Слепкова.

Редакция выражает соболезнования родным и близким.

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