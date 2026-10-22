Умер легендарный карельский фотограф

Коллеги выражают соболезнования близким Василия Петухова

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Ночью 22 октября перестало биться сердце легендарного фотографа Василия Петухова. Коллеги называли Петухова фотографом от Бога. Фотографировать он начал еще в СССР и умел поймать на пленку счастливые и грустные моменты жизни. Снимки Петухова появлялись не только в карельских печатных изданиях, но и федеральных СМИ. В апреле 2025 года Петухов отметил 65-летний юбилей. О смерти карельского фотографа сообщили близкие.

Сегодня ночью не стало моего любимого дяди, учителя и наставника – Василия Петухова. Он оставил огромный фоторепортерский багаж, который публикуется и будет публиковаться его друзьями в фотогруппе «Василий Петухов. Фотоархив», - сообщил петрозаводский фотограф Илья Тимин.

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Журналистское сообщество выразило соболезнование. Коллеги вспомнили совместную работу с Василием Петуховым в газетах «Комсомолец», «Петрозаводск».

«Талантливый, непробивной, мягкий - трудно ему было среди акул пера и камеры, но он не изменял себе. Много раз работали вместе, Вася вникал в задание, никогда не относился к нему формально, бездушно. Не просто фоторепортер - фотохудожник. Светлая благодарная память!» - написала Наталья Мешкова.

«Он потрясающе снимал портреты людей - доярок, сварщиков, трактористов. Так, что они выглядели богами. Еще при всем своем высоком росте он умудрялся фотографировать репортажи так, что этого никто не замечал. Искал необычные ракурсы, вечно залезал куда-нибудь повыше или наоборот брал нижние ракурсы. Он был фотографом от Бога. И очень мягким и добрым человеком», - написала Юлия Утышева.

«Какой прекрасный фотоархив он собрал, я всегда ждала новых публикаций... Светлая, светлая память!» - выразила соболезнования Снежана Слепкова.

Редакция выражает соболезнования родным и близким.