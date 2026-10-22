Люди спасены из горящей пятиэтажки в центре Петрозаводска

Три десятка пожарных ликвидировали возгорание на улице Красноармейской в столице Карелии

Фото "Петрозаводск говорит"

В среду, 21 октября, в центре Петрозаводске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Пожарные приняли сигнал о возгорании в доме №18 по улице Красноармейской в 13:34. В этом здании располагается Детская художественная школа. На место выдвинулись шесть единиц техники и 28 спасателей.

Площадь пожара в жилом доме составила 30 квадратных метров. При помощи средств защиты органов дыхания из здания были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправности электрооборудования.

Ранее сообщалось о том, что ночью горел двухэтажный многоквартирный дом на улице Луначарского в Петрозаводске.