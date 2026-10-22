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22 октября 2026
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Происшествия

Три десятка пожарных тушили горящий жилой дом в Петрозаводске

Огонь вспыхнул ночью в двухэтажном доме на Зареке
Пожар на Луначарского
Фото МЧС Карелии

Сегодня, 22 октября, в 1:50 ночи на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в доме №37 по улице Луначарского в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место выехали восемь единиц техники и 27 специалистов. Выяснилось, что в двухэтажном здании горит квартира на втором этаже. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 14 квадратных метров. Огнем были повреждены комната и прихожая.

По предварительной информации, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль конфисковали у жителя Карелии, он ушел в собственность государства.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Пожилой пешеход оказался под колесами автомобиля в столице Карелии

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