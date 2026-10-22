Пожилой пешеход оказался под колесами автомобиля в столице Карелии

Машина сбила человека на Октябрьском проспекте в Петрозаводске

Фото ГАИ

Утром 21 октября в Петрозаводске под колеса автомобиля попал пожилой пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, в 9:10 у дома №5 по Октябрьскому проспекту 37-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 69-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пенсионер получил травмы. На месте инцидента работала бригада скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что пешеход зарезал водителя во время дорожного конфликта в российском регионе.