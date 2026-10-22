Молодую жительницу Карелии «надули» при съеме квартиры

Аферист сдал 18-летней девушке квартиру в Петрозаводске, получил деньги и исчез

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске возбудили уголовное дело о мошенничестве после обращения 18-летней девушки, которая стала жертвой афериста.

По информации МВД, на одном из сайтов потерпевшая нашла объявление о сдаче квартиры в аренду за 20 тысяч рублей. После общения по телефону с арендодателем девушка перевела всю сумму по QR-коду. В новое жилье она так и не въехала, а «собственник» перестал выходить на связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.