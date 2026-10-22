Жительница Карелии лишилась денег после манипуляций с телефоном

61-летняя жительница Сегежи стала жертвой киберпреступников и лишилась сотен тысяч рублей.
Сотрудникам полиции женщина рассказала, что на её телефон поступило уведомление о необходимости установить новое программное обеспечение. Женщина загрузила его, и смартфон заблокировался, а для доступа требовался пароль.
Потерпевшая вошла в приложение банка с другого устройства и обнаружила, что с её счетов списалось 778 тысяч рублей в счёт оплаты различных сервисов и доставок транспортной компанией.
По данному факту проводится проверка, уточнили в МВД по РК.