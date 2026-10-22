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22 октября 2026
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Происшествия

Жительница Карелии лишилась денег после манипуляций с телефоном

Жертвой мошенников стала пенсионерка из Сегежи
мобильный телефон
Фото создано с помощью Алиса AI

61-летняя жительница Сегежи стала жертвой киберпреступников и лишилась сотен тысяч рублей.

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что на её телефон поступило уведомление о необходимости установить новое программное обеспечение. Женщина загрузила его, и смартфон заблокировался, а для доступа требовался пароль.

Потерпевшая вошла в приложение банка с другого устройства и обнаружила, что с её счетов списалось 778 тысяч рублей в счёт оплаты различных сервисов и доставок транспортной компанией.

По данному факту проводится проверка, уточнили в МВД по РК.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Житель Карелии неудачно инвестировал миллионы рублей

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