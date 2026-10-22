Житель Карелии неудачно инвестировал миллионы рублей

Мошенники выманили у пудожанина более трех миллионов рублей

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В полицию Пудожского района обратился 44-летний житель города и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Весной этого года с мужчиной связался «сотрудник» инвестиционной компании, рассказал о преимуществах дистанционного заработка на бирже и предложил пудожанину подзаработать, он согласился.

Потерпевший стал инвестировать в несуществующую биржу и сделал вложения на крупную сумму – более 3,1 млн рублей.

Спустя время мужчина попытался вывести прибыль, но не смог, тогда он обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, уточнили в МВД по РК.