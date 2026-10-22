Человек госпитализирован после переворота автомобиля на «Сортавале»

Спасатели Пряжинского района работали на месте дорожной аварии в среду

Фото ОПС Пряжинского района

В среду, 21 октября, в 14:54 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП на 466-м километре трассы «Сортавала». Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали спасатели из пожарной части №48. Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Специалисты стабилизировали транспортное средство и оказали первую помощь пострадавшему. Позже человека госпитализировали в РБ СЭМП.

Причина дорожной аварии устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что на федеральном телевидении рассказали о краже 8 тысяч евро у бывшего прокурора Петрозаводска.