Дело возбудили о краже 8 тысяч евро у экс-прокурора Петрозаводска

История дерзкой кражи мешка денег у Елены Аскеровой по пути на турецкий курорт дошла до федерального ТВ

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Бывшего прокурора Петрозаводска Елену Аскерову обокрали, когда она с внуком летела в отпуск. Отыскать воров она не может на протяжении шести месяцев, в возбуждении уголовного дела ей отказывали. На ситуацию обратил внимание телеканал РЕН Тв. Сюжет выложили в паблике «Подслушано в Птз».

Кража произошла 19 апреля, когда Аскерова с внуком летела на отдых в Турцию. Из Петрозаводска до Санкт-Петербурга передвигалась на «Ласточке», затем на такси до Пулково, где пересела в самолет до турецкого курорта. Восемь тысяч евро лежали в ручной клади. Деньги находились в маленьком мешочке, завязанном на два узла, который она поместила в маленькую сумку и положила на дно ручной клади, а сверху прикрыла курткой и личными вещами. Только в номере отеля Аскерова обнаружила пропажу - вместо пачки евро лежали грязные долларовые купюры.

Экс-прокурор написала первое заявление о краже в Турции, второе – когда вернулась в Россию. Аскерова подозревает, что деньги могли подменить во время прохождения контроля в аэропорту.

Адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам СК РФ, считает, что по сканеру в аэропорту нельзя определить наличие денег в сумке. Злоумышленнику требовалось время и знание, где лежит мешок с деньгами. По мнению бывшего следователя, правоохранители могут проверить следы на вещах Аскеровой, идентифицировать их владельцев по ДНК, отработать попутчиков и всех, кто имел доступ к сумке потерпевшей.

Транспортная полиция возбудила уголовное дело о краже после того, как историю рассказали федеральные телеканалы. В ближайшее время Аскерова должна будет дать показания.