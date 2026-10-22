У жителя Карелии конфисковали автомобиль в пользу государства

Любитель «градусов» из Сортавалы лишился автомобиля и на время прав

Фото создано с помощью Алиса AI

Житель Сортавалы совершил рецидив, за что серьезно поплатился. Осенью прошлого года его привлекли к административной ответственности за езду в пьяном виде, а уже весной этого года он вновь сел за руль под «градусом». Автомобиль с пьяным водителем остановил госинспектор, составил протокол и отстранил от управления транспортным средством. Далее последовало возбуждение уголовного дела.

Суд признал сортавальца виновным в рецидиве и назначил ему 260 часов обязательных работ. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль подсудимого конфискован в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в паблике Сортавальского городского суда.