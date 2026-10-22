Возрастной водитель уложил автомобиль на крышу на дороге в Карелии

Водитель и пассажир пострадали в ДТП вблизи поселка Маньга

Фото: Госавтоинспекция по РК

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи поселка Маньга Пряжинского района вчера, 21 октября.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, на подъезде к поселку Маньга 66-летний водитель Lada Niva Travel съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате происшествия пострадали водитель и 66-летний пассажир.

На месте происшествия работали спасатели, которые стабилизировали транспортное средство и оказали первую помощь пострадавшим.

По факту ДТП проводится проверка, уточнили в ГАИ Карелии.