Возрастной водитель уложил автомобиль на крышу на дороге в Карелии

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи поселка Маньга Пряжинского района вчера, 21 октября.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, на подъезде к поселку Маньга 66-летний водитель Lada Niva Travel съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате происшествия пострадали водитель и 66-летний пассажир.
На месте происшествия работали спасатели, которые стабилизировали транспортное средство и оказали первую помощь пострадавшим.
По факту ДТП проводится проверка, уточнили в ГАИ Карелии.