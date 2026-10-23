На кого учатся школьники, провалившие выпускные экзамены

В Карелии выпускники могут бесплатно получить рабочую профессию за 7 месяцев

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Не сдавшие ГИА и оставшиеся без аттестата выпускники бесплатно осваивают рабочие профессии в колледжах или техникумах Карелии. Учеба в очном формате длится семь месяцев — с октября по апрель. Сейчас такое обучение проходят 30 человек по профессиям: «Слесарь по ремонту автомобилей», «Швея» и «Столяр», сообщили в региональном Министерстве образования и спорта. При этом подростки могут пересдать экзамен. До 1 марта 2027 года им нужно заявиться на сдачу ГИА для получения аттестата.

Получить рабочую профессию несовершеннолетние могут в автотранспортном, лесотехническом и архитектурно-строительном техникумах, колледже технологии и предпринимательства и педагогическом колледже. Для жителей районов и округов Карелии доступны Северный колледж, Костомукшский политехнический и Сортавальский колледжи.

Подростки могут выучиться на слесаря по ремонту автомобилей, столяра, швею, лесовода, помощника повара, младшего воспитателя или продавца продовольственных товаров. По окончании профобучения получают специальное свидетельство.