Дом, в котором жила сказительница, отремонтировали в Карелии

На севере Карелии в доме-памятнике отремонтировали крышу и крыльцо

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В Калевале на улице Вяйнемейнена, отремонтировали дом, в котором в 1920-1930-х годах жила народная сказительница Мария Ремшу. Об этом рассказали в центре по охране объектов культурного наследия.

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Изначально деревянный дом находился в деревне Касколя, в двух километрах от Вокнаволока. В 1971 году дом Ремшу был поставлен на государственную охрану в качестве памятника истории. Деревня Касколя оказалась заброшена, а дом сказительницы был единственным сохранившимся зданием. По инициативе отдела культуры Калевальского райсовета и силами ремстройучастка в 1976 году дом перевезли в Калевалу. Строение восстанавливали в 1981 году на деньги из бюджета района.

В 1984 году в доме открыли «Мемориальный музей Калевальских рунопевцев». Коллекция посвящена богатым рунопевческим традициям северных карелов, в ней насчитывается более 300 экспонатов — личные вещи и предметы быта сказителей и жителей окрестных поселений. В 2008 году музей вошел в состав Этнокультурного центра «Калевалатало».

В этом году в доме сказительницы выявили протечки. Памятник истории отремонтировали – заменили крышу, утеплили оконные проемы. В доме обновили крыльцо и лестницу. // фото из группы Этнокультурный Калевала. Карелия