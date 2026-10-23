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23 октября 2026
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Общество

В Карелии сняты ограничения на продажу бензина на АЗС «Роснефть»

Также разрешён отпуск топлива в канистры и иную специальную тару. Об этом рассказал Глава республики Артур Парфенчиков в своём аккаунте во «ВКонтакте».
заправка Роснефть
Фото: пресс-служба Правительства РК

Достичь договорённости с «Роснефтью» удалось благодаря совместной работе оперштаба по обеспечению Карелии нефтепродуктами и Правительства республики — аналогичный результат ранее был получен с компанией «Лукойл». Напомним, 22 октября ограничения на отпуск топлива сняли на АЗС этой сети.

Теперь  топливо можно приобретать не только для заправки автомобиля, но и в канистры, а также в другую специализированную тару. 

Артур Парфенчиков подчеркнул, что, несмотря на постепенную стабилизацию ситуации, работа по обеспечению республики топливом остаётся в фокусе внимания властей.

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