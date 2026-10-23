В Карелии сняты ограничения на продажу бензина на АЗС «Роснефть»

Также разрешён отпуск топлива в канистры и иную специальную тару. Об этом рассказал Глава республики Артур Парфенчиков в своём аккаунте во «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Правительства РК

Достичь договорённости с «Роснефтью» удалось благодаря совместной работе оперштаба по обеспечению Карелии нефтепродуктами и Правительства республики — аналогичный результат ранее был получен с компанией «Лукойл». Напомним, 22 октября ограничения на отпуск топлива сняли на АЗС этой сети.

Теперь топливо можно приобретать не только для заправки автомобиля, но и в канистры, а также в другую специализированную тару.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что, несмотря на постепенную стабилизацию ситуации, работа по обеспечению республики топливом остаётся в фокусе внимания властей.