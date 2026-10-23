В Карелии увековечили имена воинов-интендантов

В Питкярантском округе открыли мемориальную плиту в «Долине героев»

Фото: «Петрозаводск говорит»

На территории мемориального комплекса «Долина героев» Питкярантского округа торжественно открыли мемориальную плиту с именами сотрудников интендантской службы. Комплекс посвящен военнослужащим, которые обеспечивали армию необходимыми ресурсами во время Советско-финляндской войны («Зимняя война») и Великой Отечественной войны. О важном событии в жизни округа и Карелии написала газета «Новая Ладога».

Участие в мероприятии приняли поисковики, военные, общественники, официальные лица и жители республики, чтящие память героев страны.

Особыми гостями церемонии стали родственники погибшего и захороненного в «Долине героев» начальника военторга 97-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии Николая Петрова.

По погибшим воинам-интендантам настоятель Сретенского храма Петрозаводска протоиерей Леонид совершил панихиду, а в завершение церемонии участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.