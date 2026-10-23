Петрозаводчане возмущены заброшенными раскопками

«Просто какой-то кошмар творится». Петрозаводчане бьют тревогу из-за брошенных раскопок на одной из улиц

изображение сгенерировано Алисой AI

Петрозаводчане пожаловались в соцсети на брошенные раскопки на улице Островского. Со слов горожан, там прокладывают газопровод, но несколько дней не видно ни техники, ни работников, все брошено. Вместо рабочих на улице срезан асфальт, на дороге ямы, перекопанные перекрестки, ямы плохо огорожены.

«Была отлично заасфальтированная улица, но все испортили бесконечные прокладки различных сетей»,

- высказали мнение в паблике «Подслушано в Птз». Раскопки стали проводить и на улице Черняховского. Петрозаводчане опасаются, что и там испортят газоны, а восстановить то, что раскопали на Островского до зимы не успеют.

Недовольство подхватил и другой пользователь. По его словам, помимо раскопок на улице полно других проблем: минимальное освещение, отсутствие пешеходной зоны, машины, которые носятся с превышением скорости.

«На днях чуть не угодила в одну из ям, потому что отпрыгнула от несущейся машины! Ежедневно по этой улице дети ходят на кружки в дом творчества, и в светлое, и что особенно страшно, в темное время суток, сейчас уже в 6 часов вечера темно! Примите меры пока до беды не дошло!» - потребовала горожанка.

«Красота» на улице Островского! И ограждения какие серьезные, в темноте точно видно», - опубликовал фотографии еще один пользователь.

Image

Горожан волнует вопрос – сколько это еще продлится и успеют ли рабочие до зимы восстановить асфальт.