«Зайцы» в Петрозаводске выбирают экстремальный способ передвижения

В Петрозаводске видеорегистратор поймал в кадр подростков-зацеперов на троллейбусном маршруте

фото стопкадр

Юные «зайцы»-зацеперы прокатились на троллейбусе в Петрозаводске. Очередную опасную поездку снаружи транспорта запечатлел видеорегистратор водителя.

Двое молодых людей в темной одежде держались за лестницы сзади троллейбуса № 4. Сошли они на остановке, когда троллейбус высаживал пассажиров. Запись выложили в паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«В салоне мест не хватило? Вопрос риторический, конечно», - написал автор видео.

«Сейчас «эксперты по счастливому детству» вам расскажут, что если вы так не делали, то у вас не было детства…» - оставили комментарий участники группы. Некоторые пустились в воспоминания, что сами так делали в детстве, но не призывают повторять.

Ранее мы писали о двух зацеперах в медицинских масках, которые прокатились верхом на троллейбусе № 5 в Петрозаводске.