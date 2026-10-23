На паспортном контроле в Пулково туристов ждут сюрпризы

Путешествие за границу обрастает новыми сложностями

Фото: Антонина Кябелева

В питерский аэропорт Пулково я приехала за три часа до вылета самолета в Стамбул, откуда должна была вылететь в албанскую столицу. Вылет был дневной, что снижало риск зависнуть в аэропорту. Регистрация на рейс началась ровно за три часа и я была одной из первых в очереди на паспортный контроль.

Неожиданно на паспортном контроле мне предложили пройти на дополнительную проверку.

Задержание без основания. Вопросы и отпечатки пальцев. Потеря денег и опоздание на поезд. Подробности о том, с чем могут столкнуться туристы на паспортном контроле, читайте здесь.