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23 октября 2026
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Общество

На паспортном контроле в Пулково туристов ждут сюрпризы

Путешествие за границу обрастает новыми сложностями
паспорта
Фото: Антонина Кябелева

В питерский аэропорт Пулково я приехала за три часа до вылета самолета в Стамбул, откуда должна была вылететь в албанскую столицу. Вылет был дневной, что снижало риск зависнуть в аэропорту. Регистрация на рейс началась ровно за три часа и я была одной из первых в очереди на паспортный контроль. 

Неожиданно на паспортном контроле мне предложили пройти на дополнительную проверку. 

Задержание без основания. Вопросы и отпечатки пальцев. Потеря денег и опоздание на поезд. Подробности о том, с чем могут столкнуться туристы на паспортном контроле, читайте здесь.

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