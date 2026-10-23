Карельскую митрополию возглавит епископ Авелий

Синод удовлетворил прошение митрополита Константина об уходе на пенсию

фото «Петрозаводск говорит»

В Карельской митрополии сменился глава: митрополит Константин ушел на покой, епархию возглавит епископ Авелий.

22 октября участники священного Синода Русской Православной Церкви снова рассмотрели ранее поданное прошение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина об уходе. В итоге прошение было удовлетворено. Об этом сообщили в РПЦ.

«Место пребывания на покое митрополита Константина с получением содержания от Петрозаводского епархиального управления оставлено на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла»,

- говорится в сообщении Церкви.

Новым главой Карельской митрополии назначили епископа Губкинского и Грайворонского Авелия. Его место в Губкинской епархии временно займет митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Авель (Леонид Пивоваров) родился в 1968 году в Москве, в 1994 окончил юридический факультет МГУ по специальности правоведение, в 2024 году окончил Коломенскую духовную семинарию. С 1989-2003 работал юристом, занимал различные должности в структурных подразделениях Центрального банка РФ. В 2010 году постригся в монахи. Служил в храмах Московской области, в 2025 году был избран Преосвященным Губкинским и Грайворонским.