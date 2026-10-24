Тепло и дождливо будет в воскресенье в Карелии

Погода располагает к тому, чтобы завернуться в плед и наблюдать за каплями дождя на стекле

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске в воскресенье облачно с прояснениями. Синоптики гидрометцентра прогнозируют небольшой дождь. Ветер будет дуть умеренно с юга, юго-востока. Температура воздуха ночью составит +6, +8, днем +8, +10. Атмосферное давление в течение дня будет падать.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви ночью +6, днем +8;

В Кондопоге ночью +7, днем +10;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +6, днем +8;

В Олонце ночью +6, днем +11;

В Пудоже ночью +4, днем +11;

В Сортавале ночью +7, днем +10.