Погода испортится в столице Карелии в субботу

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 24 октября.
По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Днём в большинстве районов ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днём составит +6...+11°С.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днём +7...+9°С. Атмосферное давление будет падать.
По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +7 °С,
в Кеми +8°С,
в Кондопоге +9 °С,
в Медвежьегорске +8 °С,
в Олонце +10 °С,
в Пудоже +9 °С,
в Сегеже +7 °С,
в Сортавале +10 °С,
в Суоярви +8 °С.