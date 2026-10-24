Погода испортится в столице Карелии в субботу

В Петрозаводске и большинстве районов Карелии ожидается небольшой дождь

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 24 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Днём в большинстве районов ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днём составит +6...+11°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днём +7...+9°С. Атмосферное давление будет падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +7 °С,

в Кеми +8°С,

в Кондопоге +9 °С,

в Медвежьегорске +8 °С,

в Олонце +10 °С,

в Пудоже +9 °С,

в Сегеже +7 °С,

в Сортавале +10 °С,

в Суоярви +8 °С.