Собрали для вас предложения всех культурных площадок Птз

Куда пойти в выходные – поодиночке, парами, семьями

Фото: ИИ Алиса

Культурная программа для петрозаводчан и гостей столицы Карелии остается богатой и привлекательной. В выходные различные площадки открывают двери и ждут вас – поодиночке, парами, семьями. Погнали?..

«Творческая мастерская» в субботу вечером дает премьеру «Чудаки» (16+). А в воскресенье вечером – капустник «О чем говорят женщины». Шоу обещает быть пикантным: возрастная маркировка 16+. Попадут только те, кому уже можно.

А на малой сцене вечером покажут «Можно попросить Нину?» (12+).

Кстати. Спектакль «Кроткая» (16+) по мотивам одноименной повести Достоевского в «Творческой мастерской» получил статус «Соискатель» в рейтинге претендентов на Национальную премию «Золотая маска». Поддержим!

Музыкальный театр в воскресенье днем приглашает на экскурсию за кулисы (6+). А вечером покажет «Свадьбу Фигаро» (12+). Бессмертные арии снова прозвучат для любителей.

Национальный театр сегодня вечером представляет «Трактирщицу» («Хозяйка гостиницы») (16+). А в воскресенье на малой сцене в 14.00 и 16.00 «Приключения в лесу Ёлки-на-горке» (6+) – идем с детьми!

Театр кукол тоже ждет с детьми. Сегодня в 11.00 «Козлята и Серый волк» (0+), а в 13.00 и в 15.00 «Золушка» (6+). В воскресенье в 11.00 и в 13.00 – «Муха Цокотоуха» (0+). Муха по полю пойдет, муха денежку найдет. Взрослым тоже не грех поучиться.

И Ad Liberum на сцене Дома актера в субботу вечером покажет «Пир во время чумы» (12+). Очень актуально.

В Доме куклы Татьяны Калининой – новая выставка: персональная выставка акварели Ильи Падчина (0+).

Автор – адвокат по профессии, но художественное творчество – важная часть его жизни. Новая выставка объединила его работы разных лет, тут представлены и портреты, и петроглифы Онежского озера и Беломорья, и мотивы «Калевалы». Акварель – штука тонкая. Идем, смотрим. Выставка работает до 7 ноября.

В Музее изобразительных искусств продолжается до 22 ноября выставка из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга «В образах Петербурга» (0+).

В Арт-Проспекте на Карла Маркса до 3 ноября можно посмотреть фотопроект Арсения Морозова и Алены Игноевой «Безмолвие» (6+).

В Городском выставочном зале – «Личные истории», выставка керамики и графики (0+). Кстати, воскресенье – последний день.

В Доме ремесел на Кирова, 13 – постоянная экспозиция «Мифы и легенды Анатолия Титова» (0+). А по 7 ноября будет доступна выставка декоративно-прикладного искусства Михаила Михалкина «Мои истории» (0+).

В Национальном музее до 8 ноября продолжается юбилейная экспозиция «Нам 155!» (6+) и до 2 февраля – «Птичьи секреты» (0+). Детям будет не только интересно, но и полезно!

Всем приятных выходных и стремительного духовного роста!