Культура в режиме «Арктики»: как выживает ДК в карельском Святозере

Праздники будем встречать в тулупах и валенках

В Пряжинском районе разворачивается невеселая история: местный Дом культуры, который должен быть сердцем общественной жизни, превратился в ледяную ловушку. Пока чиновники ищут выходы из финансового тупика, сельчане вынуждены буквально бороться за право на творчество в условиях, близких к экстремальным.

Настоящий скандал разгорелся после того, как в сеть попали кадры с репетиции хора «Святозерье». 18 октября артисты выступали в зале, где столбик термометра едва дотягивал до +5 градусов. Петь, когда изо рта идет пар, – задача не из легких, но для местных жителей это стало суровой реальностью. Из-за холода работа детских и танцевальных кружков фактически парализована, а любые массовые мероприятия поставлены на паузу.

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Местный активист Александр Пшенников, который первым привлек внимание к проблеме, не скрывает возмущения: ситуация повторяется второй год подряд. По его словам, вместо культурного досуга сельчане получили «заколоченные двери» и полное отсутствие перспектив.

В администрации поселения ситуацию не скрывают, но и решить её своими силами не могут. Глава поселения Александра Шпакова признается: бюджет просто не выдерживает аппетитов коммунальщиков. Стоимость отопления для здания взлетела в разы, и теперь на сезон требуется около 2,5 миллионов рублей. Для маленького поселения эта сумма — неподъемная ноша.

«Коммунальные услуги дорожают гигантскими темпами. Это бешеные деньги, которых у нас нет»,

– поясняет Александра Александровна.

Сейчас вся надежда на вмешательство республиканских властей: соответствующее обращение Главе Карелии уже направлено.

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Пока же в высоких кабинетах рассматривают письма, жизнь в Доме культуры замерла. Сотрудники шутят, что им пора доплачивать за работу в «арктических» условиях, но за иронией скрывается глубокая обида. Село, лишенное тепла в единственном общественном пространстве, рискует окончательно потерять связь с культурой, превращаясь в место, где даже праздники приходится встречать в тулупах и валенках.