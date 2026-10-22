Пушкинская карта: самые активные пользователи

Продукт стал удобным способом для молодежи организовывать культурный досуг

Фото сгенерировано MaxGtp

ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты. По данным банка, среди владельцев больше всего 17-летних: с начала года они оформили себе более 1,15 млн карт. Далее идут 16-летние (1,12 млн) и 18-летние (1,06 млн). Всего в 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 млн Пушкинских карт для пользователей 14–22 лет. Сегодня картой пользуется каждый второй молодой человек этого возраста.

С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 млрд рублей – на билеты в кино.

Лидерами по охвату целевой аудитории среди регионов стали Чувашская Республика (84%), Республика Татарстан (77%) и Оренбургская область (76%).

Пушкинская карта за 5 лет работы программы уже стала привычным способом для молодых людей планировать досуг и открывать для себя культуру в каждом уголке России. Мы видим, что рост интереса к программе среди подростков продолжает укрепляться: карта помогает школьникам и студентам чаще бывать в кино, театрах, музеях и на концертах. Для банка это также возможность выстроить отношения с молодёжью с самого раннего возраста,

– подчеркнул руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Оформить Пушкинскую карту быстро. Эксперты обращают внимание на важный нюанс: остаток лимита за текущий год не переносится на следующий. Однако его можно использовать для покупки билетов на культурные события 2027 года. Такой подход позволит участникам программы заранее обеспечить себе посещение мероприятий и при этом сохранить новый лимит, который будет доступен в следующем году.