Жители Карелии сыграли мертвецов в новом ужастике

Рустам Мосафир, известный по проекту «Король и Шут», приезжал в Карелию для съемок новой картины

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Природа Карелии снова привлекла киношников. Часть сцен для полнометражной ленты «Дрема» (18+) снимали в Сортавале и Питкяранте. В съемочном процессе участвовали и жители Карелии. Роли им достались необычные - высокие, худые мужчины играли мертвецов. Об этом рассказали в паблике команды «Карьяла фильм», которая помогала в поиске подходящих исполнителей.

Режиссером ленты стал Рустам Мосафир, известный по проектам «Скиф», «Король и Шут» и «Король и Шут. Навсегда». В мистическом фэнтези-хорроре «Дрема» снимаются Петр Федоров и Евгений Ткачук, также в фильме появятся Александр Ильин-младший, Марфа Пашкова, Алексей Фаддеев и Елена Соломина.

Фильм рассказывает о противостоянии миру тьмы. В центре повествования – московский музыкант Илья Громов, который убедил себя в том, что странные традиции его семьи – всего лишь суеверия.

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Сына героя похищают, и Громов вынужден вернуться в родной дом. Герою предстоит принять правду: много поколений его род защищает мир живых от Мары, древней богини смерти и ночных кошмаров. Каждый глава семьи должен засыпать до заката и вступать в мире сновидений в противостояние с Марой. От исхода этой игры зависит, смогут ли слуги древней богини проникнуть в мир живых. Чтобы спасти сына, герою предстоит принять наследие предков и отправиться в Навь - мрачный загробный мир.