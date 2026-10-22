Продюсер объяснил, почему зрители скупают билеты на «Воздух Карелии»

«Спустя полгода человек помнит эмоции, а не список артистов»: Максим Мазуровский о философии музыкального фестиваля

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Организаторы «Воздуха Карелии» (0+) заявили о рекордном уровне доверия со стороны зрителей и подвели первые итоги старта продаж билетов на будущий фестиваль.

По словам продюсера фестиваля Максима Мазуровского, на «Воздух Карелии-2027» продано больше билетов, чем было в прошлом сезоне в январе. По его мнению, это высшая степень доверия к «мероприятию и команде».

«Хороший фестиваль — это намного больше, чем крутой набор артистов. Конечно, будут большие имена артистов, крутые сцены, отличные звук и свет, но спустя полгода человек обычно помнит совсем другое: других людей и свои эмоции»,

- считает Мазуровский.

Одних эмоций мало, важны и условия. Организаторы делают главный акцент на комфорте гостей, чтобы не пришлось часами стоять в очереди на входе или выезде, «месить грязь», далеко ходить до машины, пропускать выступления артистов из-за того, что сцены работают одновременно. На «Воздухе» все по-другому.

«Много лет мы строим «Воздух Карелии» иначе: он должен быть приключением, но не испытанием. На аэродроме «Пески» ровное зеленое поле, на котором даже после сильного дождя не возникает болота. От парковки до сцен - всего несколько минут пешком. Расписание соблюдается, а сцены работают по очереди - не пропустите никого. Есть много туалетов, теплые души в палаточном городке, полноценный инфоцентр и много волонтеров, к которым можно обратиться за помощью. И мы много лет выстраиваем максимально дружелюбную к зрителю службу безопасности. Ее задача - не создавать препятствия, а сделать так, чтобы человеку было спокойно. Чтобы мама не переживала за ребенка или за мужа, даже если он немного пошалил»,

- рассказывает Максим Мазуровский.

Неоспоримым преимуществом фестиваля организаторы называют саму локацию, которую невозможно искусственно воссоздать за деньги. Гости музыкального фестиваля получают уникальное сочетание карельской природы (сосновый бор, чистое небо, песчаный пляж Онежского озера прямо через дорогу) и городской доступности.

У команды фестиваля впереди восемь месяцев плотной подготовки. Имена хедлайнеров и артистов будут раскрывать поэтапно, но организаторы «Воздуха Карелии» призывают планировать летние отпуска и собирать компании уже сейчас, выбирая наиболее подходящий уровень билетов на официальных ресурсах фестиваля.

Фестиваль будет проходить с 11 по 14 июня в Песках.