«Крематорий» выступит на главном приключении карельского лета в 2027 году

Фото "Петрозаводск говорит"

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) в 2027 году выступит группа «Крематорий». Об этом сообщается в паблике мероприятия.

Коллектив, давно ставший легендой русского рока, за всю 22-летнюю историю «Воздуха Карелии» ни разу на него не приезжал. Исполнители хитов «Маленькая девочка», «Катманду», «Веселый ансамбль» и других выступят на нашем фестивале в один из июньских дней в 2027 году.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Среди уже объявленных участников Вячеслав Бутусов, «Горшенев», «Сектор Газа», Александр Пушной и другие.