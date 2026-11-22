Боеприпас обнаружили во время строительства дома в Калиниграде

Фото: МЧС Калининградской области

На стройплощадке в городе обнаружили авиабомбу. Об инциденте рассказали в МЧС Калининградской области.

На улице Александра Невского в Калининграде при строительстве жилого дома нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место спасатели установили, что находка – авиационная бомба ФАБ-250. Боеприпас аккуратно подняли из-земли с помощью техники и погрузили в грузовой автомобиль. Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Как уточнили в ведомстве, с начала года в Калининградской области нашли и обезвредили 19 763 взрывоопасных предмета времён Второй мировой войны, в том числе 96 авиационных бомб.