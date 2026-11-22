Микроавтобус с россиянами столкнулся с грузовиком

Фото: Стопкадр видео канала Shot в Max

Российские туристы – мужчина и женщина погибли в страшном страшной дорожной аварии на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte в регионе Мегальянес в Чили.

По данным канала SHOT, микроавтобус с россиянами столкнулся с грузовиком. Предварительно известно, что фура с аргентинскими номерами внезапно выехала на встречную полосу, где и столкнулась с микроавтобусом, в котором находились граждане России.

Два человека погибли на месте. Ещё четверо из микроавтобуса – двое российских туристов, водитель и гид – получили серьёзные травмы, но их жизни вне опасности.

Также пострадал виновник аварии – водитель грузовика. Причины аварии и все обстоятельства сейчас выясняет дорожная полиция страны.