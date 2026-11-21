Дорожный инцидент на улице Красноармейской попал в объектив камеры наблюдения

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 21 ноября, в 15:30 в Петрозаводске произошла жесткая дорожная авария на улице Красноармейской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, что в автомобиль, совершавший левый поворот, врезались две легковушки, ехавшие прямо по главной дороге. Также «досталось» четвертому автомобилю.

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После столкновения транспортные средства компактно сгруппировались на проезжей части.

Есть ли пострадавшие в аварии, пока не известно. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции города.

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Напомним, на этом перекрестке произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли водитель и работник скорой, скончавшиеся на месте происшествия.