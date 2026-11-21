В Кондопожском районе прошел специальный рейд по работе с должниками

Фото: Госавтоинспекция по РК

Сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы Карелии объединили усилия в поиске нарушителей закона. Они провели в Кондопоге совместный рейд, направленный на выявление должников среди водителей. И он дал результат.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя 2002 года рождения. У кондопожанина отсутствовали штрафы за нарушения ПДД, но была иная задолженность более 200 тысяч рублей. В результате приставы наложили на транспортное средство арест без изъятия.

В ГАИ Карелии напомнили, что штраф необходимо оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Несвоевременная оплата грозит штрафом в двукратном размере неуплаченной суммы, административным арестом на срок до 15 суток или обязательными работами продолжительностью до 50 часов.