Натовский борт патрулировал воздушное пространство над Черным морем 20 ноября

Фото "Петрозаводск говорит"

Днем 20 ноября самолет НАТО совершал разведывательный полет над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, борт взлетел утром с авиабазы в Румынии и отправился в полет над Черным морем к границам России. Полет длился около трех часов. После этого воздушное судно приземлилось там же, где и взлетело.

Напомним, вооруженные силы Украины три дня подряд били по Крымскому мосту. Переправе был нанесен серьезный урон. В правительстве России, правда, уже знают, как ремонтировать путепровод.