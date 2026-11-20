Днем 20 ноября самолет НАТО совершал разведывательный полет над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, борт взлетел утром с авиабазы в Румынии и отправился в полет над Черным морем к границам России. Полет длился около трех часов. После этого воздушное судно приземлилось там же, где и взлетело.
Напомним, вооруженные силы Украины три дня подряд били по Крымскому мосту. Переправе был нанесен серьезный урон. В правительстве России, правда, уже знают, как ремонтировать путепровод.