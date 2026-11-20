Деды Морозы со всей России соберутся в «Кузьминках» в эти выходные

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Деды Морозы приедут в Москву на «Мороз-фест» (0+). Фестиваль посвящен Году единства народов России. «Московский Мороз-фест» состоится впервые, сообщили в столичном департаменте культуры.

Мероприятие пройдет в Московской усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» 21 и 22 ноября. На одной площадке соберутся сказочные герои из разных регионов - от Якутии и Ямала до Карелии и Татарстана. В программе - встречи с зимними волшебниками, презентации культурных традиций разных народов России, мастер-классы и концерт. Гости увидят национальные костюмы и послушают фольклорную музыку.

В гости к столичному волшебнику приедут Чысхаан из Якутии, Кыш Бабай из Татарстана, Ямал Ири из Ямало-Ненецкого автономного округа, Талвиукко из Карелии, Якшамо Атя из Мордовии, Урал Мороз из Свердловской области, Кодзыд Поль из Коми и рязанский Дед Мороз.

У гостя из каждого региона будет 30 минут, чтобы представить родной край, исполнить вокальные и хореографические номера. В перерывах ведущие и аниматоры будут знакомить гостей с участниками праздника и проводить конкурсы. Кульминацией каждого дня будет выезд московского Деда Мороза и Снегурочки на санях.

Отметим, что в Карелии фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов» проходит уже более 20 лет. На него приезжают зимние волшебники со всей страны, устраивают шествие по Олонцу, зажигают огни на главной елке и состязаются в волшебных активностях.